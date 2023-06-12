أبرز الموادالمنطقة الشرقية

مكافحة المخدرات تحبط ترويج 68,169 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 11:38 صباحًا

المناطق_المنطقة الشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه (68,169) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 11:38 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى