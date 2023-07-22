“مكافحة المخدرات” تحبط تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (6,072,291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وقبضت على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.