«مكافحة المخدرات» تدعو للإبلاغ عن جرائم التهريب والترويج

المناطق_الرياض
دعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المواطنين للإبلاغ عن جرائم التهريب والترويج؛ من أجل الحفاظ على سلامة الوطن والأسرة والمجتمع.
وأوضحت أن الإبلاغ يتم من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية «955»، أو «911» في مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو «999» في بقية مناطق المملكة.
وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.
من أجل وطنك وأسرتك ومجتمعك .. بلغ عن تهريب أو ترويج المخدرات بالاتصال على (995) و(911) و(999)
أو عبر الإيميل: [email protected] https://t.co/u67iCO0nNA#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/mNiiqdHwVE
— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) April 20, 2023