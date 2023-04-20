«مكافحة المخدرات» تدعو للإبلاغ عن جرائم التهريب والترويج

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

من أجل وطنك وأسرتك ومجتمعك .. بلغ عن تهريب أو ترويج المخدرات بالاتصال على (995) و(911) و(999)

أو عبر الإيميل: [email protected] https://t.co/u67iCO0nNA#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/mNiiqdHwVE

— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) April 20, 2023