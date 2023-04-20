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«مكافحة المخدرات» تدعو للإبلاغ عن جرائم التهريب والترويج

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أبريل 2023 - 12:10 مساءً

المناطق_الرياض

دعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المواطنين للإبلاغ عن جرائم التهريب والترويج؛ من أجل الحفاظ على سلامة الوطن والأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن الإبلاغ يتم من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية «955»، أو «911» في مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو «999» في بقية مناطق المملكة.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أبريل 2023 - 12:10 مساءً
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shimaa mohamed

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