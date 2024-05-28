“مكافحة المخدرات” تضبط أكثر من 4.7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,770,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الرائد مروان الحازمي بأن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل من يتورط فيها لينال جزاءه العادل ، وأهاب بكل من يتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالمبادرة بالابلاغ عنها وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.