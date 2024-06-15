ادارة صحيفة المناطق تهنئ زوارنا الكرام بحلول موسم الحج العظيم للعام 1445 هـــ

أبرز الموادمنطقة المدينة المنورة

مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة المدينة المنورة لترويجه 14.6 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

15 يونيو 2024 - 7:34 مساءً

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه (14.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

أخبار قد تهمك

 

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

15 يونيو 2024 - 7:34 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى