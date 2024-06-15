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مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه 8,600 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

15 يونيو 2024 - 8:24 مساءً

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه (8,600) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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15 يونيو 2024 - 8:24 مساءً
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