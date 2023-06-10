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مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة تبوك لترويجه مواد مخدرة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 3:47 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 3:47 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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