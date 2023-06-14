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مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 يونيو 2023 - 9:11 صباحًا

المناطق_تبوك

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 14 يونيو 2023 - 9:11 صباحًا
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shimaa mohamed

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