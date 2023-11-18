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مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه 29,997 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

18 نوفمبر 2023 - 6:53 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (29,997) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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18 نوفمبر 2023 - 6:53 مساءً
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