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“مكافحة المخدرات” تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم بمحافظة جدة لترويجهما 26,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

15 يونيو 2024 - 11:44 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجهما (26,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

15 يونيو 2024 - 11:44 مساءً
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