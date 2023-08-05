مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بمحافظة جدة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.