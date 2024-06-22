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مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بمحافظة جدة لترويجهما 4.7 كيلوجرامات من مادة الشبو المخدر

22 يونيو 2024 - 3:49 مساءً

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (4.7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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22 يونيو 2024 - 3:49 مساءً
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