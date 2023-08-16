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مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بمنطقة الرياض لترويجهما 17,780 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أغسطس 2023 - 9:56 صباحًا

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (17,780) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أغسطس 2023 - 9:56 صباحًا
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