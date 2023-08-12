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مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة حائل لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 أغسطس 2023 - 5:52 مساءً

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الفلبينية بمنطقة حائل لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 أغسطس 2023 - 5:52 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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