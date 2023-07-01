أبرز الموادالمناطقمنطقة مكة المكرمة

مكافحة المخدرات تقبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:16 مساءً

المناطق ـ واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الوسوم
صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:16 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى