مكافحة المخدرات تقبض على 6 أشخاصٍ بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125,744 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

المناطق_المنطقة الشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (125,744) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(280) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.