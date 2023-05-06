مكافحة المخدرات تقبض على 6 مقيمين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر بمحافظة جدة

المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.