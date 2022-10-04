مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 41 مئوية

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أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 41 مئوية، فيما سجلت حفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية.

فيما سجلت أبها، اليوم، أقل درجة حرارة في المملكة عند 15 درجة مئوية.

وتوقع المركز ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى اجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.