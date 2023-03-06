مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 37 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الاثنين ، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 37 مئوية ، فيما سجلت أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة عند 12 مئوية.