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مكة المكرمة وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 8 أكتوبر 2022 - 9:42 صباحًا

المناطق_متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت، أن درجة الحرارة في  مكة وحفر الباطن بلغت 40 درجة مئوية.

 

وتوقع المركز، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 8 أكتوبر 2022 - 9:42 صباحًا
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shimaa mohamed

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