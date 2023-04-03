بـ36 مئوية.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الاثنين)، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.

وذكر المركز أن المدينة المنورة وجازان والقنفذة سجلت 33 درجة، ثم جدة وينبع 32 ، تلتها العلا والوجه 31، ثم تبوك وبيشة وتبوك 30 درجة.

ووفق المركز، فإن أبرز درجات الحرارة الصغرى بعد طريف جاءت كالتالي، رفحاء والقريات والدهناء وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات 10درجات، ثم المجمعة وحفر الباطن 11 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.