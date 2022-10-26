مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

رصد المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز في انفوجرافيك عبر تويتر، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة عند 37 درجة مئوية.

وأشار المركز أن المدينة المنورة وحفر الباطن يسجلان 36 درجة مئوية ، تليهما جد. والدمام ووادي الدواسر والأحساء والخرج عند 35 درجة مئوية.

وتوقع المركز، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: