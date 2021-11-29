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مكتبة المسجد النبوي تثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب

مكتبة المسجد النبوي تثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب

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مكتبة المسجد النبوي تثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب

مكتبة المسجد النبوي تثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب
https://almnatiq.net/?p=1075738
المناطق_واس

تعدُ مكتبة المسجد النبوي التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أهم الأماكن التي يحرص زوار المسجد النبوي على زيارتها، لتتيح لهم فرصة اكتساب المهارات والخبرات وإثراء معارفهم، من خلال كتبها المتنوعة بأكثر من 21 لغة.

 

وتضم المكتبة ما يقارب 180 ألف كتابًا، و71 تصنيف من أبرزها كُتب السيرة النبوية وعددها 86 كتابًا، وعدد من الإدارات والأقسام المتخصّصة، ومنها إدارة المكتبة الرقمية الذكية، التي جاءت بعد التحوّل الرقمي العالمي في المعلومات، حيث رأت إدارة مكتبة بالمسجد النبوي أن الاستفادة من الحواسيب أصبح ضرورة لطلاب العلم والباحثين، ووفرت مجموعة من الحواسيب تحتوى على كتب معينه محملة على الأجهزة نفسها.

 

كما خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي موقعًا في السطح الغربي الشمالي من التوسعة السعودية الثانية يتسع لجميع القاعات، والدخول إليها من خلال صعود السلم الكهربائي في باب رقم “10”، حيث تعمل الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي والإدارات التابعة لها على استقبال الزوار والرواد على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال العام لراحة الزائرين والباحثين وطلاب العلم.

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