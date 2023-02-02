مكتب التحقيقات الفيدرالي يستعدّ لتفتيش منزل نائب ترامب

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قالت مصادر مطلعة: إنه من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي، قريباً بتفتيش منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، في إنديانا ومكتبه في واشنطن بحثًا عن سجلات سرية، وذلك بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير أمس (الأربعاء)، لكن دون العثور على أي وثائق.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل تتواصل مع الفريق القانوني لبنس لتحديد موعد لتفتيش منزله في إنديانا. ومن المتوقع أيضًا تفتيش مكتبه في واشنطن.

وكشف محامي نائب الرئيس الأمريكي السابق، جريج جاكوب، أنه تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، وتم تسليمها لمكتب التحقيقات الاتحادي.

ويضع هذا الكشف بنس، برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن اللذيْنِ عُثر على وثائق سرية في منزليهما.