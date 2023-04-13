مكتب التحقيق الفيدرالي يحذّر من المحطات العامة لشحن الهواتف

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حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للشحن، من استخدام محطات الشحن المجانية العامة نظراً لإمكانية اختراق بياناتهم وحساباتهم الشخصية.

وأوصى الـ FBI في تغريدة لحسابه الأمني بـ “تويتر”، المستخدمين بتجنب محطات الشحن العامة في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق، حيث يستغل المخترقون منافذ USB في إدخال برمجيات ضارة وبرامج مراقبة إلى الأجهزة.

وأضاف بأن تلك البرمجيات الخبيثة تساعد المخترقين في كشف بيانات الهواتف ما يجعل مستخدميها عُرضة للسرقة والاحتيال، منوهاً بأهمية حمل شاحن ومنفذ USB خاص واستخدام مقبس كهربائي بدلاً من التوقف عند المحطات العامة للشحن.