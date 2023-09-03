مكونات بسيطة من المطبخ توقف تساقط الشعر

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نصح مختصون بالتركيز على استخدام بعض المكونات المُتاحة في المطابخ؛ لتعزيز صحة الشعر وإيقاف تساقطه الذي ينتج أحياناً من عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب.

وجاء في قائمة تلك المكونات وفقاً لموقع “India Today”، زيت جوز الهند الذي يُعد غنياً بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر وتقويته، بالإضافة إلى البيض الغني بالبروتين والبيوتين والمواد المغذية الأساسية التي تدعم نمو الشعر وقوته.

وتضمنت المكونات الصبار لاحتوائه على إنزيمات تُعزز صحة فروة الرأس، إلى جانب عصير البصل الذي يُساهم وضعه على فروة الرأس في تعزيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر، وكذلك زيت الخروع الذي يحتوي على حمض الريسينوليك المُساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية.