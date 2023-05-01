ملابس اطفال ولادي بأنواع مختلفة وأسعار رائعة مع كود خصم ماكس ALE

إن كنت تبحثين عن أرقى وأشيك موديلات ملابس اطفال ولادي فإن متجر ماكس فاشون السعودية لديه تشكيلة منوعة وكبيرة للغاية من ملابس ولادي أنيقة بمختلف المقاسات لكافة الفئات العمرية، لكن قبل التوجه إلى شراء أي منتج من المتجر، عليكي أولاً الحصول على كود خصم ماكس من موقع المناطق لكي تحصلي على ما تشائين من اطقم اطفال ولادي وبناتي فضلاً عن ملابس رياضية ولادي غاية في الروعة والجمال بمختلف المقاسات والالوان البراقة التي تناسب أعمارهم بأرخص الأسعار على الإطلاق بالإضافة إلى كم لا حصر له من الخصومات والتخفيضات المذهلة على كل قطعة ملابس تقومين بشرائها من هذا المتجر.

كما يقدم متجر ماكس السعودية باقة منوعة من أرقى الملابس النسائية والأحذية والحقائب والاكسسوارات وغيرها من المنتجات الأخرى والمُصممة على أحدث صيحات الموضة العالمية بأقل الأسعار مع تخفيضات وخصومات ضخمة جداً، فضلاً عن الملابس الرجالي المتنوعة التي حتماً ستناسب زوجك بكل تأكيد كما أنها مصنوعة من أجود الخامات وأفضلها على الإطلاق.

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كذلك يمكنك الحصول على عروض وخصومات وتخفيضات لا حصر لها من الأجهزة الكهربائية المختلفة والهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر بأرخص الأسعار وذلك عند استخدامك كود خصم نون من موق المناطق.

احصلي على أفضل ملابس اطفال ولادي مع كود خصم ماكس

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1- بودي سوت بطبعات ميكي ماوس

احصلي على أفضل ملابس ولادي ناعمة ومريحة ومن بينها هذا المنتج الذي بين أيدينا لحديثي الولادة وذلك بأرخص الأسعار واستفيدي من جميع عروض ماكس الرائعة، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

المنتج مصنوع من أجود الخامات القطنية بنسبة 100% المريحة والناعمة.

أكمام قصيرة مع ياقة مستديرة.

توجد طبعات بمنتصف بودي سوت على شكل ميكي ماوس.

5 كلبسات لإحكام إغلاق بودي سوت.

يبلغ سعر هذا المنتج الرائع من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 70 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا بأرخص الأسعار وذلك عند حصولك على كود خصم سيتي ماكس من موقع المناطق وتمتعي بأضخم الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتنا.

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2- طقم تيشيرت وشورت

هذا الطقم يتلاءم مع الأطفال حديثي الولادة فهو خفيف وناعم ولا يتسبب لهم بأي حساسية على الإطلاق، احصلي على أفضل اطقم ولادي ولا تنسي نسخ كود ماكس من موق المناطق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

الطقم مصنوع من أجود وأفضل الخامات القطنية بنسبة 100% الناعمة والمريحة.

أكمام قصيرة مع ياقة مستديرة.

يحتوي الشروت على رباط لإحكام غلقه.

يبلغ سعر هذا المنتج المميز من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 35 ريال سعودي

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا ولا تنس نسخ كوبون خصم ماكس الموجود داخل موقع المناطق لتتمتعي بأكبر الخصومات والتخفيضات على كافة منتجات متجر ماكس فاشون بأرخص الأسعار.

3- تيشيرت سادة

يتميز هذا المنتج الرائع بأنه دون أكمام ويتناسب مع فصل الصيف حتى يشعر طفلك بالراحة أثناء ارتداءه، وعلى ذلك احصلي عليه مع خصم ماكس على جميع ملابس ولادي بأرخص الأسعار، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

المنتج مصنوع من أجود الخامات القطنية الناعمة والمريحة التي تصل إلى 100%

المنتج من دون أكمام وهو ناسب لفصل الصيف مع ياقة مستديرة.

سادة ولا يحتوي على أي طبعات أو نقوش.

يبلغ سعر هذا المنتج الرائع من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 12 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا ولا تنسي نسخ كوبون ماكس من موقع المناطق لكي تحصلي على خصومات وتخفيضات وعروض لا مثيل لها.

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4- طقم شورت وتيشيرت ميكي ماوس

احصلي على افضل اطقم أطفال ولادي وادخلي البهجة والسرور إلى قلب أطفالك مع اقتراب العيد بأرخص الأسعار بفضل تخفيضات ماكس المميزة ومن بينها هذا المنتج الانيق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو:

الطقم مصنوع من أجود الخامات القطنية المريحة.

أكمام قصيرة وياقة هينلي بأرزار لتتناسب مع قدوم فصل الصيف.

يبلغ سعر هذا المنتج الشيك من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 70 ريال سعودي.

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5- طقم شورت وقميص

امنحي طفلك أفضل الأطقم الرائع وأجمل ملابس ولادي تتسم بالأناقة والشياكة ليبدو في أجمل وأبها إطلالة، وهذا المنتج يتميز بكل هذا، لذا احصلي عليه واستمتعي بأضخم عروض ماكس على جميع منتجاتنا بأرخص الأسعار، وأهم ما يميز هذا المنتج هو :

الطقم مصنوع من أجود وأفضل الخامات القطنية الناعمة والمريحة بنسبة 100%.

أكمام قصيرة مناسب لفصل الصيف مع ياقة عادية.

أزرار لفلق القميص بإحكام مع سحاب لإغلاق الشورت بإحكام أيضاً.

توجد بعض النقاشات المطبوعة على القميص لتزيد من المظهر الجمالي لطفلك.

يبلغ سعر هذا المنتج الأيق من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 75 ريال سعودي.

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كذلك يقدم لكي متجر 6 ستريت تشكيلة من أشيك الملابس من أشهر البراندات والماركات العالمية بأقل الأسعار وذلك حال حصولك على كود خصم 6 ستريت من موقع المناطق.

6- طقم قميص وشورت وحمالات وفيونكة

احصلي على هذا الطقم الشيك المصنوع من فضل الخامات القطنية المريحة بأقل الأسعار وذلك عند حصولك على كوبون ماكس من موقع المناطق، وأهم ما يميز هذا المنتج هو :

خامات قطنية مريحة وناعمة 100%.

اكمام قصيرة وياقة عادية مع فيونكة وحمالات.

يبلغ سهر هذا الطقم الشيك من متجر ماكس فاشون السعودية حوالي 90 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا واحصلي على خصومات وتخفيضات تشمل جميع مشترياتك من ملابس وحقائب وأحذية لكي ولأطفال حال حصولك على كود ماكس من موقع المناطق.

كذلك يقدم لكي متجر سيفي باقة منوعة من أشيك الملابس والاحذية والحقائب التي تتماشى مع إطلالاتك الساحرة بأرخص الأسعار وذلك عند نسخك كود خصم سيفي من موقع المناطق.

وختاماً فإن كود خصم ماكس المقدم لكِ من موقع المناطق يضم عدداً من الخصومات والتخفيضات التي لا حصر لها فضلاً عن العروض الضخمة على جميع منتجات المتجر، لا تفوتي الفرصة وانسخي جميع الأكواد والكوبونات التي لدينا واحصلي على باقة منوعة من أفضل ملابس اطفال ولادي