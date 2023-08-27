ملايين الفئران تغزو “الكولوسيوم” بروما

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اتخذت السلطات المحلية بالعاصمة الإيطالية روما (السبت) إجراءات عاجلة للتصدي لغزو الفئران عند مدرج “الكولوسيوم” السياحي، وذلك بعد نشر صور للفئران وهي تتجول بالقرب من المبنى الأثري.

وأوضحت رئيس هيئة جمع القمامة في العاصمة سابرينا ألفونسي، أنه تم رصد نحو 7 ملايين فأر في أماكن متفرقة بروما، مؤكدةً سعي السلطات لتطهيرها من هذا الغزو.

وأضافت سابرينا أن الهيئة ستجري تدخلاً عاجلاً لحل هذه المشكلة التي قد تؤثر على السياحة في البلاد، حيث سيتم تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بـ”الكولوسيوم” والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران.