ملتقى الأكاديمية المالية 2023 يبحث أثر المتغيرات المتسارعة على مهارات الكوادر البشرية في القطاع المالي

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أعلنت الأكاديمية المالية عن موعد إقامة الملتقى السنوي لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي 2023، برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وذلك في 11 من أكتوبر 2023 بمدينة الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان, أن الملتقى يعكس أهميته ودوره في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، ويهدف إلى التعرف إلى أثر المتغيرات المتسارعة على مهارات الكوادر البشرية في القطاع، ومواءمة القدرات والمهارات مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في إعادة تشكيل المهارات وتنمية قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.

وبيَّن آل خمسان أن الملتقى في نسخته الثانية، يشمل 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي، والمنظمات وتطبيق إستراتيجيات فعَّالة لمواكبة المتغيرات.

ويُمثل ملتقى الأكاديمية المالية تجمعاً حيوياً ولقاءً استثنائياً لصنّاع القرار في القطاع المالي، ويستهدف حضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين والأوراق المالية، والعاملين والمهتمين في القطاع المالي محلياً وإقليمياً ودولياً، وبمشاركة المؤسسات المالية المحلية والدولية المختلفة؛ بهدف تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.

ويمكن استعراض محاور الملتقى والتسجيل للحضور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://forum.fa.gov.sa/.