ملتقى “الرياض المسرحي للعروض المبتكرة” يواصل أعماله

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واصل ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في دورته الثانية الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أعماله في مقر الجمعية بالرياض.

وقدم الملتقى خلال فعالياته مسرحية بعنوان (طريق صحراوي) من تأليف عزيز بحيص وإخراج سالم باحمش، ومسرحية (العائدون) من تأليف عزيز الزريق خالد بركات، وإخراج فهد العصفور.

كما كرّم كل من الكاتب المسرحي علي السعيد لدوره في أرشفة تاريخ المسرح السعودي، والكاتبة الدكتورة مائسة الصبيحي لإثرائها المسرح السعودي بكتابتها التي تجاوزت 100 مسرحية وذلك في إيوان المعذر.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم الممثل عبدالإله السناني، أن معايير تكريم الأعمال حسب مواصفات العمل الجيد في الإخراج والنص وأداء الممثلين، مؤكداً أن هذه المحاور أساسية لتكون العروض مبتكرة، وتنظر من زاوية مختلفة، مبيناً أن اختيار اللجنة اعتمد من ذوي الاختصاص وممن لديهم خبرة في المسرح، مقدماً نصحه للشباب المبتدئ بأن يكون الشغف هو العامل الأساس في تقديم أعمالهم.