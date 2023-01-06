ملتقى “دراية” يسدل ستاره بـ 44 ورشة وجلسات حوارية

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أسدل ملتقى “دراية” الستار أمس, على إحدى مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الذي حمل عنوان “ماذا لو .. كيف تتصرف؟” بفعاليات مجتمعية توعوية, بحضور صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالله بن سعود الكبير رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس أمناء الجائزة.

وقامت سموها بجولة على المعرض المصاحب, مطلعة على 60 جناحاً مشاركاً من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية والفعاليات المصاحبة، مثمنة جهود المشاركين في إنجاح برامج الملتقى وتقديم الحلول الفاعلة.

بدوره, أشار الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث إلى أن الملتقى حقق أهدافه المرسومة نظراً لما تضمنه من فعاليات ثرية استهدفت الأسر والمختصين، والمستشارين، والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية والمقيمين والزوار في المملكة، من خلال سبعة مسارات شملت الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار الحقوقي، والصحي، والاجتماعي, والنفسي، والاقتصاد، والتخطيط المالي، والبراعم؛ كما أقيمت 12 ندوة حوارية فضلاً عن 32 ورشة عمل في حين شارك في المعرض المصاحب 60 جهة يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي, بالإضافة إلى عشرات المسابقات والجوائز القيمة لزوار المعرض.

يُذكر أن ملتقى “دراية” أقيمت فعالياته للمرة الأولى خلال الفترة من 3 – 5 يناير الجاري بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.