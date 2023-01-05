ملتقى “دراية” يواصل فعالياته بالعديد من ورش العمل والنصائح

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تواصلت فعاليات ملتقى “دراية” الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري، بعدد من ورش العمل والنصائح والجلسات الحوارية المتنوعة.

ففي ورشة العمل الأولى التي جاءت بعنوان “مهارات الادخار الشخصي”، تناولت الورشة معوقات الادخار ومنها: “التضخم وقلة الوعي، وغياب التخطيط المالي، والاعتماد على القروض، وعدم وجود تنوع في مصادر الدخل وغيرها الكثير”، والفرق بين أنواع الادخار الشخصي، وأسباب الادخار.

فيما قدمت ورشة “تأمين أجهزة الحاسوب”، نصائح من أجل إنترنت آمن، وكيفية التعامل مع المواقع كحذف ملفات التعقب، وسجل الأحداث من المتصفح، وعدم الدخول على صفحات التحذير للأعمار دون سن 18؛ وضرورة استخدام فلتر لتصفية المواد المؤذية الخاصة بالكبار.

وفي “الإسعافات النفسية الأولية للأطفال”، سلطت الورشة الضوء على كيفية التعامل الطفل مع القلق والغضب والصدمات، وأهم طرق تعليم الطفل لشيء ما مثل اللعب والأغاني، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تحويل المفاهيم المجردة إلى مفاهيم مرئية أو ملموسة عند توضيحها للطفل، وأخيرا نصائح عامة، وعرض تجارب واقعية وطرق علاجها.

وأكدت ورشة العمل التي جاءت بعنوان “سلامة الغذاء في المنزل”، أهمية سلامة الغذاء ، وحصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها، وأن سلامة الأغذية ليست فقط مقياسًا للوقاية من السيطرة على الأمراض ولكنها أيضًا ضرورة للسلامة الصحية ونمط حياة صحي.

فيما تناولت ورشة العمل “المهددات الأمنية والفكرية”، مفهوم الأمن الوطني ومراحل صنع السياسة العامة، وأبعاد الأمن الوطني، وقيمته الثابتة في الحياة وأهمية المحافظة عليه.

فيما ناقشت ورشة “التعامل الآمن مع مستلزمات التجميل وطرق الإبلاغ عنها”، الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا من مستحضرات التجميل، وأبرز الممارسات والأخطاء الشائعة في التجميل، ونصائح عامة عند شراء مستلزمات التجميل والاستخدام الآمن لمنتجات التجميل ومنها: طريقة التخزين واختبار الحساسية و الحرص على نظافة الأدوات قبل وبعد الاستخدام.