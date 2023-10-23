ملتقى دعم المستثمرين مع الجهات الداعمة في وادي الدواسر.. الأربعاء القادم

المناطق_ فالح الدوسري

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة تنمية أعمال المحافظات عن إقامة ملتقى دعم المستثمرين مع الجهات الداعمة بمحافظة وادي الدواسر يوم الأربعاء القادم على مسرح إدارة التعليم في المحافظة.

ويهدف الملتقى الى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المحافظات؛من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية،وتمكين تحقيق معرفة المستثمرين بالفرص الاستثمارية بالمحافظة.

ودعت لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض دعوتها للمستثمرين في وادي الدواسر من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للحضور والمشاركة والاستفادة من البرامج المقدمة مع الجهات الداعمة، والاستفادة مما سيتضمنه الملتقى.