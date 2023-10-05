ملتقى لاقتصاديات الطماطم في تنومة

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نظمت الجمعية التعاونية للخدمات الزراعية بالنماص اليوم “ملتقى اقتصاديات الطماطم”، بالتعاون مع محافظة تنومة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة ٢٢ جهة حكومية وخاصة.

وشهد الملتقى ورش عمل متنوعة عن زراعة الطماطم من التقليدية إلى الإقتصادية، شهدت ثلاث جلسات حوارية شارك فيها عدد من المتخصصين بالجوانب الزراعية والإقتصادية.

وبين المدير التنفيذي للجمعية الدكتور علي بن عبدالله الشهري أن الملتقى اشتمل على معرض لمنتجات الطماطم المحلية، وبرنامج للزراعة التطبيقية للأطفال ومرسم حر، ومشاركة الأسر المنتجة بوجبات متنوعة، مع عروض شعبية من أبناء تنومة.