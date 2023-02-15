ملتقى “مدار” يناقش تطوير الخطط الدراسية بجامعة جازان

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افتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسن القحطاني أمس، ملتقى تطوير الخطط الدراسية “مدار” تحت عنوان “خططنا الدراسية رؤية مستقبلية” الذي تنظمة وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أهمية المعرض وضرورة الجمع عند بناء الخطط الدراسية بين المهام المعرفية والمهارية لتكون مخرجات الجامعة متوائمة مع متغيرات سوق العمل، مشدداً على أهمية وضع خطط حقيقية ذات قيمة ومصداقية عالية، تنتهجها الجامعة في تدريس طلابها وطالباتها لتصنع خريجين بسمات متميزة وقدرات عالية.

بدوره استعرض وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي، الخطوط العريضة التي من أجلها تنفذ جامعة جازان ملتقيات مدار، مشيراً إلى أن الهدف من الملتقى هو مناقشة الأساليب المثلى والخطط الحقيقية التي تستشرف وتؤسس مستقبلاً علمياً متطوراً يجاري التقدم الهائل في أنظمة التعليم، وتطوير المناهج الجامعية وخطط التدريس، واستحداث أساليب دراسية جديدة ومبادرات حقيقية.