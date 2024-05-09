ملف “القبلة” يفتح مجدداً.. المحكمة تستدعي روبياليس

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أعلنت المحكمة العليا الإسبانية يوم الأربعاء أن لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم سيمثل أمام القضاء بعدما قبل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو على شفتيها دون رغبتها بعدما قبل أحد قضاة المحكمة القضية.

ويواجه روبياليس تهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب أفعاله المزعومة بعد الواقعة. ويعاقب القانون على الجريمتين بالسجن لمدة عام واحد و18 شهرا على الترتيب وفقا لـ “العربية”.

وقالت المحكمة العليا إنها ستحاكم أيضا المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا والمدير الرياضي الحالي للفريق ألبرت لوكي ورئيس قسم التسويق بالاتحاد روبن ريفيرا بتهمة إكراه جيني على القول بأن القبلة كانت بالتراضي.

وكان روبياليس (46 عاما) قد أمسك بهيرموسو وقبلها على شفتيها في 20 أغسطس الماضي خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني ليتصدر عناوين الأخبار ويثير جدلا في إسبانيا بشأن التمييز الجنسي.

وقالت إيرموسو وزميلاتها إن القبلة لم تكن بالتراضي كما يؤكد روبياليس الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وحددت المحكمة كفالة قدرها 65 ألف يورو يورو لروبياليس في تهمة الاعتداء الجنسي مثلها يدفعها روبياليس وفيلدا ولوكي وريفيرا بشكل مشترك في تهمة الإكراه.

وللمحكمة العليا صلاحية النظر في القضية لأن المخالفات المزعومة وقعت خارج البلاد.