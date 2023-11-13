“ملكية العلا” تتسلم “لوسد موتورز”

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في إطار الاتفاقية التي أبرمتها حكومة المملكة مع شركة “لوسِد موتورز” رائدة تصنيع السيارات الكهربائية، تسلمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية التي تنتجها الشركة لتعزيز الاستدامة والابتكار ضمن التزامها بالحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أنها تسهم في إيجاد بيئة محفزة لصناعة السيارات الكهربائية، كما تعكس جهود الحكومة وتوجهاتها نحو الاقتصاد الدائري الكربوني وتوافقها مع مبادرة السعودية الخضراء.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بأدوار تنفيذية فاعلة لتحقيق “رؤية العلا”، وذلك بالتركيز على أهمية تطبيق معايير الاستدامة كمنهجية عمل شاملة، استناداً إلى عدد من الأولويات الرئيسة؛ منها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، واقتصاديات المُستقبل، وذلك عبر برامجها ومبادراتها ومشروعاتها تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت الهيئة الملكية قد أطلقت عام 2021، خدمة المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في البلدة القديمة وموقع دادان، إضافة إلى الإعلان عن تصاميم “قطار العلا” العام الماضي، الذي سيربط المحافظة عبر عدد من المحطات والمسارات.