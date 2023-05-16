ملك اسواتيني يستقبل المستشار قطان

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استقبل جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجلالته، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ لحكومة وشعب مملكة اسواتيني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب اللقاء، أقام جلالة الملك مسواتي الثالث مأدبة غداء تكريماً لمعالي المستشار أحمد قطان والوفد المرافق لمعاليه، أبدى خلالها جلالته عن تأكيد دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.