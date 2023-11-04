ملك الأردن يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع عمّان

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي رؤساء الوفود العربية، المشاركين في اجتماع عمّان.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطورات الأوضاع المستمرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

كما تم التطرق إلى مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول الدول العربية.