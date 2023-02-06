ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا للمساعدة في التخفيف من آثار الزلزال

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أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، قدم من خلاله خالص التعازي والمواساة لشعب سوريا ولذوي الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد الملك خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في التخفيف من آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه ، عبر الرئيس السوري عن شكره وتقديره لملك البحرين لما عبر عنه من مشاعر أخوية طيبة ونبيلة، راجياً الله تعالى أن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه.