ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

وأشاد ملك البحرين، بدور المملكة العربية السعودية الكبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبما تشهده من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف المجالات، منوهًا في هذه المناسبة بأواصر عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.