ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

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بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.
وأعرب ملك البحرين في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.
وأشاد ملك البحرين، بدور المملكة العربية السعودية الكبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبما تشهده من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف المجالات، منوهًا في هذه المناسبة بأواصر عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.