ملك المغرب يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

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استقبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في القصر الملكي بالدار البيضاء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

وقام سموه بتسليم رسالة خطية إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقد حمل جلالته سموه ، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

كما رحب جلالة الملك محمد السادس بسموه ، منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.