ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز المملكة في تنظيم معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض

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هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالثقة الكبيرة التي حظيت بها المملكة العربية السعودية من قبل المجتمع الدولي، اعترافاً وتقديراً منه للمكانة المرموقة التي تحتلها إقليمياً وعالمياً، ولما حققته، في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من مكتسبات وإنجازات عظيمة على كافة المستويات.

وأكد ملك المغرب دعم واستعداد بلاده الكامل للإسهام مع المملكة العربية السعودية في إنجاح هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، الذي سيشكل، فرصة سانحة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل والمتنوع للمملكة عموماً، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص.