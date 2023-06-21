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ملك ماليزيا يصل إلى المدينة المنورة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 يونيو 2023 - 7:39 مساءً

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وصل جلالة الملك عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، إلى المدينة المنورة اليوم، يُرافقه ولي العهد إبراهيم عالم شاه عبدالله، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفير الماليزي لدى المملكة وان زايدي عبدالله.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 يونيو 2023 - 7:39 مساءً
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Waleed

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