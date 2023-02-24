مليار شخص معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا في 43 دولة

المناطق_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاث دول جديدة ابلغت عن تفشي الكوليرا على اراضيها ، وذلك بينما تكافح 22 دولة حاليا الوباء في خمسة أقاليم للمنظمة مع معدلات وفيات مرتفعة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم : إن الصراعات والفقر والتغير المناخي والكوارث تغذي تفشي ، موضحة أن أكثر من مليار شخص في 43 دولة معرضون بشكل مباشر لخطر الإصابة بالكوليرا، وأن هذه الزيادة تجهد قدرات الاستجابة العالمية.

وأضافت أن امدادات أدوية اختبارات تشخيص الكوليرا مقيدة بشدة ، مشيراً إلى أن المنظمة ستعمل مع منظمة اليونيسيف وشركاء آخرين لزيادة العرض العالمي المحدود للقاحات.

وأوضحت المنظمة ،أنه لايزال هناك نقص في اللقاحات لامدادها لتلك الدول المتضررة ، مطالبة في الوقت نفسه الدول المانحية بتوفير 25 مليون دولار لمكافحة الكوليرا خلال العام الجاري.