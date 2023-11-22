مليونا دولار.. قيمة قبعة نابليون بونابرت

المناطق_متابعات

بيعت قبعة لنابليون بونابرت بسعر قياسي بلغ 1.9مليون يورو (2.11 مليون دولار تقريباً)، في مزاد لدار أوزينات للمزادات في فونتينبلو قرب باريس.

وقال مسؤول في الدار: إن سعر القبعة تجاوز سعر أخرى لنابليون بيعت في 2014 بـ1.8 مليون يورو.

وقال جون بيير أوزينات، الذي كان يدير المزاد: إن القبعة السوداء ذات القرنين كانت علامة مميزة لنابليون، الذي امتلك نحو 120 منها طوال حياته.

وكان نابليون (1769 – 1821) يعتمر هذه القبعة في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً، حسب الكاتب البلجيكي إيف مورمان، الذي تحدّث في أحد كتبه في 2007، عن قبعات بونابرت.

وعلى مدى نحو 15 عاماً، وضع نابليون نحو 120 قبعة.