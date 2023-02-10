مليون ريال.. الهلال يعلن تبرعه لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال عن تبرعه بمبلغ مليون ريال لصالح منكوبي الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا.

وجاء بيان الهلال كالتالي:

عن النادي ومنسوبيه وجماهيره، “الهلال الخيرية” تتبرع بمليون ريال لمتضرري الزلزال.

قدمت “مؤسسة الهلال الخيرية” تبرعا بمبلغ مليون ريال عن النادي ومنسوبيه وجماهيره للحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات ضرب وجاء مركزه في منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات عدة وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.