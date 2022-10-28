مليون زائر لفعاليات موسم الرياض 2022 خلال الأسبوع الأول

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كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2022 إلى مليون زائر، وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاقه.

وجذبت فعاليات الموسم في نسخته الثالثة، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تحت شعار “فوق الخيال”، العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة، الذين استمتعوا بما شمله الموسم من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، والتي جعلت العالم بين أيديهم، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.

وتشتمل مناطق الموسم الترفيهية على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

ويتميز موسم الرياض بتوفير مزيج حصري من التشويق والحداثة، أسهم في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية.