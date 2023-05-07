مليون و150 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات «نافس».. اليوم

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تنطلق اليوم (الأحد)، الاختبارات الوطنية «نافس»، التي تستهدف 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

وستشمل الاختبارات مادتي القراءة والرياضيات لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي ومواد القراءة والرياضيات والعلوم لطلاب وطالبات الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وبينت وزارة التعليم، أن أهداف هذه الاختبارات تتمثل في تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل العلمي في مدارس أبنائهم والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم في المملكة.

وخصصت الوزارة 30 سؤالاً للصف الثالث الابتدائي، و55 سؤالاً للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط على أن تكون جميع الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة على منع الهاتف الجوال والآلة الحاسبة والساعات الذكية والكتب المدرسية وأقلام الحبر وعدم قراءة أي جزء من الأسئلة للطلاب والطالبات من قبل منسوبي المدرسة، مع تخصيص 15 دقيقة للتهيئة قبل بدء الإجابة الفعلية عن الأسئلة. ولفتت الوزارة إلى أن النتائج المتوقعة من هذه الاختبارات هي معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلم وعمليات التقويم وتوظيف نتائج الاختبار في تقويم مدارس التعليم العام وإصدار تقارير عن الأداء التعليمي.