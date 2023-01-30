ممتاز السيدات.. الاتحاد واليمامة يكتفيان بالسلبية

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اكتفى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، ونظيره اليمامة بالتعادل السلبي، الإثنين، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

والتعادل هو الخامس للفريق الاتحادي خلال مشواره في النسخة الأولى من الدوري، ليحصد نقطة رفع بها رصيده إلى 21 نفطة في المركز الرابع.

في المقابل، رفع اليمامة رصيده إلى 21 نقطة، لكنه أصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث من قبل الشباب«20 نقطة» في حال فوزه على الأهلي الثلاثاء، خلال ختام الجولة.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر في قمة الجولة الـ13 وقبل الأخيرة، الجمعة، فيما يواجه اليمامة نظيره الشباب السبت، ضمن الجولة ذاتها.